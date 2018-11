Imperia. Raffaele Regina, presidente del sodalizio nonché commissario C.S.A. in Provincia di Imperia e rappresentante Unicef per le città di Sanremo e Taggia, ringrazia tutti coloro che stanno sostenendo moralmente e materialmente tutti i sacrifici da affrontare in queste circostanze.

Le incontenibili avversità metereologiche dei giorni scorsi hanno causato la completa distruzione della Palestra Comunale di San Lorenzo al Mare sede del campo gare principale per la Serie “B” Nazionale Femminile, per la Serie “C1″ Nazionale Maschile e per le Serie “D2 / D3″ Regionali Maschili partecipanti ai campionati a squadre 2018-19.

Le attività agonistiche individuali proseguiranno presso la palestra Colombo di Sanremo mentre le competizioni a squadre si svolgeranno presso la palestra comunale di Santo Stefano al Mare grazie alla gentile concessione dell’Amministrazione locale e delle associazioni sportive di atletica, canottaggio, danze occitane e ginnastica artistica operanti sul territorio.

Coloro interessati alla disciplina olimpica del ping pong possono rivolgersi per informazioni direttamente al presidente Raffaele Regina telefonando al 0184.055307 e al cellulare 329.8506016 a tutte le ore.