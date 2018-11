Abc Bordighera, prosegue l’attività extra-scolastica del Gruppo Sportivo

Bordighera. L’Abc Bordighera H. ricorda che è in corso l’attività extra-scolastica del Gruppo Sportivo, l’appuntamento con la pallamano per i ragazzi/e nati/e negli anni 2008 e seguenti, con corsi che si svolgono tutti i pomeriggi di martedì e giovedì dalle 17,15 presso la palestra C. Conrieri di via Pelloux di Bordighera.

La società bordigotta ricorda che si può provare gratuitamente presentandosi direttamente nei summenzionati giorni in palestra in abbigliamento sportivo per capire la facilità di questo sport olimpico molto amato all’estero ma soprattutto molto divertente e dinamico che non conosce momenti morti durante il gioco. Inoltre, essendola società bordigotta soggetto attivo del progetto internazionale “Levant 06” offrirà ai propri atleti l’opportunità di partecipare da gennaio a tornei e stage organizzati dalle tre federazioni aderenti al citato progetto (FIGH federazione italiana, FFhb federazione francese e federazione monegasca) ed a Luglio al Festival della Pallamano a Misano Adriatico, la rassegna più importante della pallamano giovanile italiana.

L’ABC Bordighera ricorda che da quest’anno e nelle prossime stagioni è in corso un rilancio del settore femminile , in particolare nelle categorie under 15, 13 e 11. Informazioni posso essere richieste al seguente indirizzo di posta elettronica: info@abcbordighera.it o direttamente presso la palestra Conrieri di via Pelloux nel corso degli allenamenti (al martedì o al giovedì dalle 17,30 alle 20), dalle 19 alle 21 presso il PalaBiancheri di via Diaz oppure reperita sul sito societario: www.abcbordighera.it.