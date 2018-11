Bordighera. Dopo la lunga pausa di impegni agonistico con il rinvio di alcune partite dei campionati francesi a causa della difficoltà a viaggiare per lo scipero dei “jellett jaune”, saranno due le formazioni dell’Abc Bordighera impegnate nel prossimo week-end in campionati ufficiali.

Sabato 1° dicembre l’under 17 maschile al PalaBiancheri di via Diaz, con inizio del match alle 16 disputerà ospiterà il Cavigal Nizza, gara della 6^ giornata della 1^ fase -poule A del campionato dipartimentale francese delle Alpi Maritime.

Domenica 2 dicembre a La Spezia nella 2^ giornata del campionato regionale ligure under 15 maschile, i bordigotti giocheranno due match confrontandosi prima la formazione della Riviera Handball e, nel pomeriggio, con la Pasllamano Ventimiglia.

Questo il programma del weekend del ½ dicembre:

Sabato 1 dicembre

6^ giornata 1^ fase – poule A- campionato dipartimentale Alpi Marittime under 17 maschile, a

Bordighera al palaBiancheri di via Diaz alle ore 16,00

ABC Bordighera H – Cavigal Nizza

Domenica 11 novembre

2^ concentramento campionato regionale ligure under 15 maschile, a La Spezia – palestra “

Giugno in via Monfalcone 1

– ore 12,00 ABC Bordighera H – Handball Riviera Imperia

– ore 15,00 Pall. Ventimiglia – ABC Bordighera H