Ventimiglia. Pollo, un cane maschio di 11 anni cerca una famiglia. Per motivi di salute la sua padrona, anziana, non può più tenerlo. Sano, ben curato, vaccinato e con microchip, Pollo è un cane docile che va d’accordo con gli altri cani, sia maschi che femmine, con i gatti e con i bambini,

Chi volesse adottarlo, evitando così che finisca in canile, può telefonare al 3455889288.