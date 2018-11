Ventimiglia. Si è svolta, martedì 13 novembre la “Pousà du Mungugnu” ovvero la tradizionale serata del “mungugno”, che è iniziata negli anni Sessanta con l’intento di stimolare l’amministrazione cittadina verso le piccole-grandi problematiche della città. L’incontro si è tenuto in un noto locale di via Cavour.

Ad aprire gli interventi è stata Pierina Giauna Piacentini che ha illustrato problematiche riguardanti la pulizia, la sistemazione di piante e giardini e l’illuminazione pubblica, sollecitando alcuni lavori ritenuti necessari. Per l’amministrazione comunale erano presenti il sindaco Enrico Ioculano, con l’assessore Gabriele Campagna e i consiglieri Federica Leuzzi e Franco Paganelli. Il primo cittadino si è soffermato in particolare sul nuovo volto della città una volta che saranno conclusi i lavori del porto degli Scoglietti, con l’ascensore per Ventimiglia Alta; l’urbanizzazione dei dintorni; la galleria di piazza Costituente; la rotatoria in arrivo davanti alla stazione ferroviaria; la sistemazione dei marciapiedi; il parco giochi di Nervia, la pista ciclabile e nuovi parcheggi. Non sono mancati accenni per i lavori nelle frazioni e nel greto del fiume.

L’incontro, come di dice, è terminato a tarallucci e vino: e quindi a base di prosecco e dei dolcetti del Circolo della Castagnola.