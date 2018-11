A Vallecrosia torna la rassegna “Aspettando il Natale 2018″

Vallecrosia. “L’amministrazione comunale di Vallecrosia è lieta di presentare ai concittadini e gentili ospiti il seguente programma di manifestazioni del periodo natalizio tutte ad ingresso libero”.

Sabato 24 novembre: alle 9,30, Sala Parrocchiale Istituto Don Bosco, conferenza “OK sono cieco, E allora? Io vinco così”, incontro con l’atleta paraolimpico campione mondiale sci nautico Daniele Cassioli, a cura della SPES Auser e riservato agli studenti.

Venerdì 30 novembre: alle 17,30, Sala Polivalente comunale, presentazione libro: Quell’ultimo guizzo di fumo – Dissolvenze incrociate… dell’autore Elio Maccario, presentato da Paola Maccario.

Domenica 2 dicembre: alle 16, Sala Polivalente comunale, spettacolo teatrale “ e se in una notte qualunque…” a cura della Compagnia Stabile di Vallecrosia-Teatro della Luna.

Venerdì 7 dicembre: alle 17,30, Sala Polivalente comunale, presentazione libro: I 31 uomini del generale – un maresciallo dei Carabinieri con dalla Chiesa dell’autore Antonio Brunetti, presentato da Roberto Capaccio.

Alle 20,45, Sala Polivalente comunale, spettacolo teatrale “Taxi a due piazze” a cura Compagnia Stabile di Vallecrosia-Teatro della Luna.

Sabato 8 dicembre: dalle 9,30 Torneo di calcio giovanile al campo Zaccari di Via Braie, in Camporosso Mare, a cura dell’U.S. Don Bosco. Alle 17,30, Sala Polivalente comunale, vernissage mostra “Smart-(phone) è bello” del fotografo Gerardo Salerno. L’esposizione resterà aperta tutti i giorni fino al 15 dicembre dalle ore 16,30 alle ore 18,30.

Domenica 9 dicembre: alle 16, Sala Polivalente comunale, concerto vocale e musicale “Natale nel Mondo” del Duo Albory.

Venerdì 14 dicembre: alle 17,30, Sala Polivalente comunale, presentazione del libro: Sulle tracce dei Catari di Graziano Consiglieri, presentato da Salvatore La Mendola.

Sabato 15 dicembre: alle 20,45, Teatro Parrocchia di San Rocco, Concerto Natalizio Gospel a cura della Family Band Gospel Choir.

Mercoledì 19 dicembre: alle 11, Teatro Parrocchia San Rocco, spettacolo “Festival delle abilità al plurale” a cura dei giovani della SPES Auser. Dalle 16,30, nuova palestra complesso scolastico Andrea Doria, torneo minibasket “Aspettando il Natale” a cura delle Scuole basket Riviera dei Fiori.

Venerdì 21 dicembre: alle 17,30, Sala Polivalente comunale, presentazione del libro: La carta del burro di Paola Maccario, presentata da Corrado Ramella.

Sabato 22, domenica 23, lunedì 24 dicembre: dalle 10 alle 18, Pista di pattinaggio solettone sud di via C. Colombo, “Villaggio natalizio – parco giochi gonfiabili” a cura dell’Associazione La Mia Città in collaborazione con la Consulta delle Associazioni di Vallecrosia.

Sabato 22 dicembre: alle 15,15, Centro Sociale di Vallecrosia Alta, “Auguri dell’Amministrazione” con brindisi.

Domenica 23 dicembre: alle 15,15, Sala Polivalente comunale “Auguri dell’Amministrazione” con saggio dei giovani artisti Associazione Musicale G.B. Pergolesi e brindisi finale.

Mercoledì 26 dicembre: alle 20,45, Chiesa S. Maria Ausiliatrice concerto delle corali cittadine “Puer Natus” seguirà cioccolata calda per tutti.

Venerdì 28 dicembre: alle 20,45, Piazza del Popolo in Vallecrosia alta, “Concerto gospel davanti al fuoco”, a cura a cura della Family Band Gospel Choir.

Domenica 30 dicembre: alle 16, Sala Polivalente comunale concerto della pianista Veronica Rudian, pro sfollati Ponte Morandi di Genova.

Lunedì 31 dicembre: grande sorpresa

Venerdì 4 gennaio: alle 17,30, Sala Polivalente comunale, presentazione del libro: Il Passo della Morte….di Enzo Barnabà e Viviana Trentin.

Sabato 5 gennaio: nel pomeriggio sul Lungomare… Aspettando la Befana,

ore 20,45, Sala Polivalente comunale, spettacolo teatrale “Streghe, tarocchi e…..” a cura della Compagnia Teatro 2000

Domenica 6 gennaio: dalle 9,30, Torneo giovanile di calcio al Campo Zaccari di Via Braie, in Camporosso Mare, a cura dell’U.S. Don Bosco.