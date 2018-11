A Taggia un weekend di formazione per educatori di Azione cattolica

Taggia. Il 17 e 18 novembre nella splendida cornice del Convento dei Padri Domenicani, si svolgerà un

weekend di formazione per educatori di Azione cattolica. Giocando con le parole, il titolo dell’evento è

“GenerAttivi”; si fondono insieme il generare, verbo di riferimento per l’intero anno associativo, e l’essere attivi, condizione a cui sono tenuti tutti gli aderenti all’associazione come aveva ricordato Papa Francesco in Piazza San Pietro in occasione della festa dei 150 anni “non bisogna mettersi comodi in poltrona, questo ingrassa e fa male al colesterolo!”.

La formazione è un momento importante e necessario: non si finisce mai di imparare anche dal semplice confronto con gli altri e dalla condivisione delle esperienze. Tanti gli ospiti invitati ad intervenire: ci sarà il consigliere nazionale di Ac, Claudia d’Antoni, che porterà la sua competenza in merito alla comunicazione; interverrà Sua Eccellenza, il vescovo della nostra diocesi, monsignor Antonio Suetta che dialogherà con la presidente diocesana, Laura Ferrari, sulla figura del laico nella Chiesa di oggi.

Lo scorso anno, il weekend educatori ebbe una grande risonanza e fu molto apprezzato dai partecipanti: “eravamo un’ottantina e quel weekend ci diede la carica e lo stimolo per svolgere al meglio la nostra “missione” annuale. Ci auguriamo che anche questa volta la partecipazione sarà altrettanto alta: quindi ricordando che “Di una cosa sola c’è bisogno” vi aspettiamo numerosi!” – dicono gli organizzatori.