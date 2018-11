Sanremo. Si è svolto nello scorso weekend presso la piscina Sport Management di Sanremo il primo “Ability Day” manifestazione organizzata in collaborazione tra Sport Management, ASC (Attività Sportive Confederate) e Polisportiva Dilettantistica IntegrAbili per inaugurare il primo “Nep Center Sportmanagement”.

Una manifestazione dedicata alla promozione delle attività acquatiche per persone disabili (mentali-fisiche-

sensoriali) finalizzata a promuovere le attività in acqua dei partecipanti sfruttando l’innovativo Metodo Nep. Tutti gli intervenuti sono stati coinvolti in percorsi ludico, motori e tecnici sotto la coordinazione dei Nep-trainer, la collaborazione dei tecnici Finp-Fisdir, la piscina di Sanremo con il capo area Gianni Averaimo e il coordinatore di vasca Fabio Laura e la Polisportiva Dil. IntegrAbili.

In vasca tanto entusiasmo e un allenamento congiunto tra atleti paralimpici e con i tesserati della divisione triathlon di Sport Management per una due giorni all’insegna di sport e integrazione, il tutto sotto lo sguardo vigile del dott. Giuseppe De Palo, co-ideatore del Nep Model e garante dell’implementazione dei Nep Center Sport Management.

Un doppio appuntamento reso ancor più prestigioso grazie alla presenza delle autorità cittadine del Comune di Sanremo, quali il presidente del Consiglio Comunale Alessandro Il Grande, il vice sindaco Costanza Pireri e dell’assessore Allo Sport Eugenio Nocita, che hanno voluto far sentire la loro vicinanza alla manifestazione e al progetto promosso da Sport Management e dagli altri enti che hanno preso parte a questa bella due giorni sanremese.