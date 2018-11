A Sanremo un’associazione che coltiva l’antica arte del ricamo

Sanremo. Nella Città dei Fiori è nata una vivace associazione culturale appassionata dell’arte del ricamo.

Sanremo Ricama, questo il suo nome, conta circa trenta socie che si trovano ogni primo e terzo martedì del mese presso l’Istituto Cassini, in via delle Magnolie 6, dalle 15 alle 18.

Con presidente e insegnante Giovanna Cantoni, l’associazione pone l’attenzione sul valore dell’unicità del lavoro fatto a mano, recuperando l’importanza e l’eccellenza dell’artigianato in ogni suo aspetto: la manualità creativa riscopre e vivifica la creatività industriale, scatena percorsi emotivi e relazioni sociali di grande importanza per l’evoluzione e crescita della persona.

La presidente e le socie, già impegnate in un gruppo più ampio e conosciuto, molto attivo sul territorio dove hanno realizzato eventi, mostre e pubblicazioni, si sono rinnovate creando uno spazio autonomo nella città di appartenenza.

L’approfondimento e la promozione dell’arte del ricamo in molteplici forme e tecniche fanno riscoprire il ruolo civile e culturale del vivere in comunità. Emozione e relazione sono le parole chiave dell’operare, acuendo abilità mentali, contrastando la solitudine, custodendo affetti famigliari e coltivando l’amore per la bellezza.

Un’altra finalità che l’associazione persegue è quella della beneficenza. Ogni volta in occasione di un proprio evento o mostra crea uno spazio da dedicare al “fare e alla cura” per chi ha particolari necessità, con raccolte fondi da dona ora all’ente Gaslini ora a realtà locali.

Per iscriversi, telefonare alla presidente (333-2689371) o presentarsi presso la sede, anche accompagnate da una socia.