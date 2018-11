A Sanremo una pensilina dedicata a Marco Galasso, il ragazzo vittima di un tragico incidente

Sanremo. Sarà inaugurata, domenica 25 novembre, in frazione San Bartolomeo, una pensilina dedicata a Marco Galasso: il cameriere sanremese morto lo scorso 5 settembre a 18 anni, in uno schianto in scooter in corso Inglesi.

La cerimonia avrà luogo nel giorno del compleanno del ragazzo. Invitato anche il sindaco Alberto Biancheri.