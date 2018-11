A Sanremo una conferenza sui tumori legata alla corretta alimentazione per prevenirli

Sanremo. Venerdì 9 novembre alle 19,30 al Circolo Zoe di via Carli 24 si terrà una conferenza sui tumori legata soprattutto alla corretta alimentazione per prevenirli. Interverrà il dottor Claudio Battaglia, presidente della Lilt, Lega italiana per la lotta ai tumori.

Il medico, molto noto a Sanremo e non solo per la sua grande preparazione, si intratterrà soprattutto sulla prevenzione attraverso l’alimentazione. Il dottor Claudio Battaglia, sanremese, specialista in chirurgia generale e oncologia chirurgica, è stato primario del Pronto soccorso di Sanremo ed ora è responsabile della Breast Unit (Centro di senologia provinciale).