A Sanremo una camminata sulla ciclabile per prendersi cura del cuore

Sanremo. Domenica 18 alle 9 alla Villetta Winter del Parco Villa Ormond in compagnia del presidente di Cuore in movimento, il Dott. Mascelli, si svolgerà una camminata leggera (3+3km.) con partenza Sud-Est / Ristoro di Capo Verde e ritorno in compagnia di “Nordic Walking”.

Durante la camminata il Presidente illustrerà agli associati ed ai simpatizzanti i benefici di una vita attiva a chi ha già avuto problemi cardiaci ed a chi intende iniziare una vita attiva che scongiuri simili eventi.

Manifesto camminata