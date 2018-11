A Oneglia Via della Repubblica si anima: in arrivo due nuove attività

Imperia. Risveglio commerciale per via della Repubblica a Oneglia la zona dei portici che immette nella centralissima piazza Dante: si stanno, infatti, completando i lavori per l’ampliamento del supermercato “Simply” (gruppo Arimondo) nei locali che fino al mese scorso erano occupati dal negozio della catena di vestiti per bambini “Prenatal”.

Di fronte dove c’è stata per alcuni anni la filiale della Banca Popolare di Vicenza sta per aprire, invece, una propria sede la clinica dentistica diffusa a livello nazionale “Dentix”.