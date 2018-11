Limone Pimonte. Sabato 24 novembre, la stagione invernale si inaugura con lo Ski & Bike Expo, la fiera dello sci e delle e-bike organizzata negli spazi adiacenti il punto vendita Bottero Ski.

Tanti gli eventi in programma durante l’intera giornata.

Oltre 30 aziende presenti con i loro stand: incontro per gli appassionati degli sport invernali con i migliori esperti dello sci, dell’alpinismo, dello snowboard e delle bici elettriche. I marchi leader del mondo neve, con i loro stand, presenteranno le novità per la stagione inverno 2019

Sci di ogni epoca esposti lungo le vie del paese: Dalla piazza di Limone raggiungi Bottero Ski SCI dopo SCI! Esponiamo la preziosa collezione privata di tanti sci raccolti in oltre 70 anni di passione per la neve. Dagli albori dei primi sci in legno, all’esordio degli attacchi automatici e alle nuove tecnologie, dall’antico al moderno. Raccontando così la storia di questo meraviglioso sport.

Giochi animazione e dj set: Luca Galtieri, il noto inviato – animatore, conduce la giornata coinvolgendo il pubblico presente con giochi, sfide esilaranti tra appassionati di sci e bike all’insegna del puro divertimento.

Vinci la e-bike! Ricchi premi, quest’anno, per la lotteria organizzata in occasione dell’evento.

1° premio: e-bike Wilier Triestina Magneto dal valore di 2.700 euro

2° premio: sci Bottero Ski Elite Black Edition

3° premio: completo da sci

I biglietti sono in vendita presso i punti Bottero Ski di Limone, Borgo e all’outlet di Vernante al costo di 2 euro e in omaggio per i clienti, con acquisti superiori ad euro 100.

Black weekend: in occasione dello Ski Expo Bottero Ski prosegue anche il sabato e la domenica i super sconti del “Black Friday”