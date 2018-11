A Imperia quasi 600mila euro per impianti di videosorveglianza pubblica. L’annuncio dell’onorevole Di Muro

Imperia. “Il Ministro Matteo Salvini ha firmato il decreto con cui si assegnano 37 milioni di euro per 428 sistemi di videosorveglianza per altrettanti Comuni italiani”. Lo annuncia l’onorevole ventimigliese Flavio Di Muro (Lega), che scende nei dettagli per quanto concerne i sei Comuni della provincia di Imperia che riceveranno un finanziamento per un totale complessivo di 593.115,84 euro.

“Nello specifico si riconosce un finanziamento di 335.000 euro a Sanremo, 100.000 euro a Vallecrosia, 30.000 euro a Ospedaletti, 20.000 a Diano Castello, 30.000 euro a Cervo e 108.115,84 euro a Pornassio, per progetti da loro predisposti e che vedono una compartecipazione degli stessi enti locali”, spiega Di Muro.

“In caso di rinuncia o revoca del contributo, piuttosto che per sopraggiunte economie di spesa, è possibile che ulteriori comuni possano beneficiare di tale misura”, conclude l’onorevole, “È un altra buona notizia per il nostro territorio, dopo l’incremento di forze dell’ordine recentemente assegnato alla nostra provincia, segno di un Governo attento alla sicurezza dei cittadini. #ponenteprotagonista”.