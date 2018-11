A Imperia prende il via “Take a Breath”

Imperia. Giovedì 6 dicembre, alle 20.30, inizierà “Take a Breath”, un ciclo di tre incontri gratuiti rivolto agli infortunati sul lavoro della provincia di Imperia, ai loro familiari, a tutta la cittadinanza interessata e a tutti coloro che vogliono conoscere i principi fondamentali di due tra le tecniche di rilassamento più efficaci: la coerenza cardiaca e il training autogeno. Per la misurazione del valore di coerenza cardiaca ci si avvarrà di un opportuno strumento di biofeedback e tutti i partecipanti potranno “misurare” in tempo reale la loro capacità di rilassarsi.

Il percorso è finanziato da IRFA ( Istituto di Riabilitazione e Formazione dell’ANMIL ) e promosso dalla sede Anmil di Imperia, in collaborazione con l’Associazione Integrabili di Sanremo, attraverso incontri formativi condotti da Sandro Brezzo, psicologo del lavoro e psicoterapeuta EMDR.

Dopo i precedenti incontri dedicati alla psicologia dello sport applicata al ciclismo, i prossimi tre incontri saranno dedicati alle tecniche di rilassamento, in particolare alla “coerenza cardiaca”, al “training autogeno” e la terza serata sarà dedicata alle esercitazioni pratiche nonché alla revisione dei concetti presentati negli incontri precedenti.

Durante tutti gli incontri ci sarà anche l’occasione per affrontare le tematiche degli eventi traumatici quali sono gli infortuni sul lavoro e verranno acquisite conoscenze utili al miglioramento della qualità della vita in generale. Un nuovo tassello nel percorso che l’Anmil sta, da tempo, promuovendo con la finalità di migliorare la qualità della vita dei lavoratori infortunati.

I principali argomenti trattati saranno: la tecnica della Coerenza Cardiaca, il Training Autogeno di Schultz, esercitazioni pratiche. Gli incontri si terranno al giovedì, presso la sede dell’Associazione IntegrAbili, in C.so Mazzini 3, ex scuderie Villa del Sole – Sanremo, nella fascia oraria 20,30/22. Le date saranno 6 e 13 dicembre, 10 gennaio. Il corso è completamente gratuito ed è rivolto ad un massimo di 30 persone. “E’ gradita la prenotazione per organizzare al meglio l’accoglienza” – fanno sapere gli organizzatori. Il corso è completamente gratuito ed è rivolto ad un massimo di 30 persone

Per informazioni è possibile contattare la sede Anmil di Imperia, Silvia, al numero di telefono 0183 299367 nei consueti orari di ufficio oppure inviare una e-mail direttamente a Brezzo: sandro.brezzo@gmail.com