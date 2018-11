A Imperia prende il via l’iniziativa “La strada della libertà”

Imperia. L’ISRECIm – Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Imperia con il patrocinio del Comune di Imperia, ha promosso, nell’ambito del programma “Aspettando i 100 – 1923-2023” un’iniziativa dal titolo “La strada della libertà. Le sei vie che uniscono la Città di Imperia dedicate ai combattenti per la democrazia”.

L’evento si svolgerà venerdì 23 novembre presso la Sala Consiliare del Palazzo Comunale di Imperia, inizio alle 11 con il saluto del sindaco Claudio Scajola e la presentazione del presidente dell’ISRECIm Giovanni Rainisio.

Seguiranno alcuni interventi illustrativi sulle sei vie, che collegano Porto Maurizio ad Oneglia: via Felice Cascione, viale Giacomo Matteotti, via della Repubblica, via Silvio Bonfante, via Giovanni Amendola, via Giacinto Menotti Serrati.

Prenderanno parte all’incontro con un loro contributo relativo ad ogni via: Miro Genovese e Donatella Alfonso, Fabio Natta, Gianni De Moro, Sabrina Barbetta e Daniele La Corte, Giuseppe Fossati e Marino Magliani, Nedo Canetti e Fulvio Vassallo.