A Imperia prende il via la prima edizione del Festival del Disegno

Imperia. Il Comitato san Maurizio, già ente organizzativo del Festival della Cultura Mediterranea della Città di Imperia, promuove ora una campagna di sensibilizzazione per il disegno quale linguaggio universale di apprendimento, espressione e invenzione.



In questo quinquennio che ci separa dai festeggiamenti per il centenario della città, il comitato San Maurizio insieme agli istituti comprensivi e al liceo artistico vuole regalare momenti di condivisione mediante il disegno collettivo facendo confluire il meglio della creatività imperiese in un unico evento straordinario.



Nella giornata di martedì 27 novembre si propone la possibilità di partecipare a n.3 laboratori suddivisi per tema, tecnica ed abilità:



I colori di Liguria– dedicato ai piccoli nei quali si potrà scoprire la tecnica del pastello a cera e del graffito



Il mare e la città – dedicato alla scoperta dell’acquerello e tecnica mista collage



La città e i suoi abitanti – tecnica del ritratto per i più grandi



Il disegno più lungo di Imperia inoltre sarà stampato il profilo della città lungo 40 mt e ognuno è invitato a completarne una parte.



I laboratori che saranno in funzione dalle 10 alle 12,30 e dalle 14 alle 16,30 saranno coordinati

dalle professoresse Monica Landra e Marisa Vespro, dalle disegnatrici e illustratrici Federica Porro, Simona Brizio, Cristina Ligorini. Contribuiscono alla realizzazione Gabriella Badano e Valentina Calzia. Coordinamento a cura dell’architetto Francesca Fabiano e del gruppo Puerto.



Partecipano l’I. C. Boine Piazza Mameli, I.C. Littardi Piazza Roma, Istituto N.S. Della Misericordia e

Liceo Artistico. “Si ringrazia la cartoleria Sibilla, nella sua nuova sede di via XX Settembre per la fornitura gratuita dei materiali e per accogliere gli allievi e indirizzarli, ai 3 laboratori indicati. Si ringrazia l’artista Federica Porro per la Comunicazione Grafica e per il supporto tecnico Davide Andracco. Le strutture saranno interamente messe a disposizione dal Comitato San Maurizio per gli oltre 250 allievi che si avvicineranno al disegno accompagnati dagli insegnanti. Tutta la manifestazione sarà aperta al pubblico anche per interventi estemporanei” - dicono gli organizzatori.