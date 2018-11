Imperia. Si è concluso con un vero successo il convegno dal titolo ‘Settant’anni dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani’, che si è svolto ieri mattina nella Sala Polifunzionale del Tribunale.

All’appuntamento, organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura, dall’Istituto Internazionale di Diritto Umanitario e dall’Associazione Nazionale Forense sede di Sanremo, con il patrocinio dell’Università degli Studi di Genova, ha partecipato un pubblico attento formato non solo da addetti ai lavori ma anche da tanta altra gente. Tra le personalità presenti, il presidente della Corte, il Prefetto, il Questore e i vertici militari della nostra provincia.

Da quell’ormai lontano 1948 tanta strada è stata fatta ma altrettanta, se non di più, ne resta da fare. Ed è per questo che sono state create associazioni, nella stragrande maggioranza ‘onlus’, che si occupano del rispetto dei diritti dell’uomo, diritti troppo spesso calpestati e ignorati, come ci raccontano le cronache di questo secolo.