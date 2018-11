Imperia. Si è svolto ieri sera il primo incontro del corso gratuito aperto a tutti di Storia dell’arte organizzato dall’associazione No Mobbing Onlus di Imperia e tenuto dalla docente Lidia Rianna, professoressa del liceo scientifico Vieusseux di Imperia, artista molto conosciuta in riviera per la sua splendida collezione d’arte.

Ieri sera l’insegnate ha mostrato diverse opere e narrato ai partecipanti i contenuti e i messaggi che questi capolavori vogliono comunicare a chi le osserva. Ha sottolineato il fatto che non è sufficiente guardare un’opera bensì bisogna fruire della stessa, cioè coglierne l’essenza, il messaggio, l’emozione che vuole suscitare in chi guarda. Sono state analizzate alcune opere d’arte di grandi artisti dal XVI al XVII secolo, da Masaccio a Michelangelo, a Giotto. Nei prossimi incontri si scopriranno altri periodi, quali l’impressionismo e Vincent Van Gogh.

I prossimi incontri si svolgeranno presso la Sala Riunioni CE.S.P.IM, via Cascione 86 Imperia, nei giorni 28 novembre e 6 dicembre 2018 dalle ore 21.00 alle ore 22.30.

Per iscrizioni e informazioni è possibile contattare l’Associazione No Mobbing ai seguenti recapiti:

tel 388 998 7416 oppure nomobbingassoc@libero.it . fb no mobbing imperia

E’ possibile per chi non avesse potuto partecipare al primo incontro inserirsi nei prossimi due.