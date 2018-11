A Imperia fa tappa il roadshow di Franklin Templeton “Formazione e Innovazione”

Imperia. Mercoledì 21 novembre farà tappa nel capoluogo di provincia il roadshow di Franklin Templeton “Formazione e Innovazione”. L’incontro si terrà presso Museo dell’Olivo Carlo Carli, in via Garessio 13, a partire dalle 10.

Franklin Templeton continua a consolidare il proprio presidio sul territorio italiano attraverso un ciclo di incontri in 23 città con gli operatori professionali locali per illustrare unitamente alle prospettive di mercato, le strategie d’investimento e le migliori soluzioni di portafoglio, il servizio di formazione Franklin Templeton Academy.

Questo ciclo di incontri previsti tra ottobre e dicembre 2018, tra cui quello a Imperia, sarà l’occasione per introdurre i partecipanti alla Franklin Templeton Academy, il nuovo servizio di formazione finanziaria con cui Franklin Templeton offre gratuitamente a consulenti e bankers libero accesso a un’ampia gamma di corsi di aggiornamento per lo sviluppo personale e professionale, concepiti sia per migliorare la comprensione dei mercati sia per affinare le capacità di relazione e comunicazione con i clienti.

Oltre alla formazione altro protagonista del roadshow sarà l’innovazione, con l’obiettivo di fornire una chiave di lettura esaustiva ed originale dei trend di mercato e, con essa, alcuni spunti per creare un portafoglio efficiente e per mitigare i rischi derivanti dall’incertezza geo-politica internazionale e dal protrarsi di una difficile fase di bassi tassi di interesse.

“Il nuovo roadshow – ha commentato Michele Quinto, co-branch manager e retail sales director di Franklin Templeton Investments – rappresenta un’occasione unica di incontro con i nostri partner locali in tutta la penisola per condividere, alla luce del mutevole contesto politico ed economico, la view di mercato di Franklin Templeton e le aspettative nel medio e lungo termine”.

“‘Formazione e innovazione’ – ha continuato Michele Quinto – è il titolo dell’appuntamento di Imperia, in programma il 21 novembre presso il Museo dell’Olivo Carlo Carli, orientato a introdurre consulenti e bankers al mondo della FT Academy; un percorso formativo ricco di materiali e strumenti ideali per quei professionisti che ricercano una formazione tempestiva e di valore attraverso una gestione efficiente del tempo; un ulteriore strumento messo a disposizione dei nostri partner per poter affrontare al meglio le sfide che li attendono”.

Il calendario completo degli appuntamenti prevede 23 incontri nelle seguenti città: Siena (2 ottobre), Perugia (2 ottobre), Osimo (3 ottobre), Forlì (3 ottobre), Salerno (11 ottobre), Brescia (23 ottobre), Bergamo (23 ottobre), Novara (24 ottobre), Varese (24 ottobre), Padova (13 novembre), Verona (13 novembre), Udine (14 novembre), Treviso (14 novembre), Parma (15 novembre), Piacenza (15 novembre), Alba (20 novembre), Imperia (21 novembre), Genova (21 novembre), Viareggio (22 novembre), Bari (27 novembre), Latina (28 novembre), Frosinone (28 novembre), Catania (4 dicembre).

