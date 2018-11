A gennaio torna la Cmp Trail Imperia: si cercano volontari

Imperia. Il 27 gennaio si terrà la seconda edizione del Cmp Trail Imperia. L’anno, alla prima edizione, hanno partecipato ben 513 atleti e 107 volontari.

Gli organizzatori stanno cercando volontari che desiderino contribuire alla realizzazione della prossima edizione. Per poter aderire è sufficiente dare la propria disponibilità durante il weekend delle gare, che si terranno sabato 26 e/o domenica 27 gennaio. Sono previste quattro gare: Long 30km D+ 1400 (competitiva), Short 13.5km D+ 700 (competitiva), Fun/Easy 13.5km D+ 700 (non competitiva), Mini Traila. A tutti i volontari verranno consegnati la maglietta tecnica appositamente personalizzata e il voucher per il pasta party finale.

“Il vostro aiuto è prezioso sia che abbiate voglia di camminare, sia che preferiate stare in città: per noi siete di grande aiuto!!! Non sono richiesti particolari requisiti, per cui scriveteci per far parte della nostra squadra! Aiutaci a rendere questa seconda edizione la migliore di sempre!” – fanno sapere gli organizzatori.

Per maggiori informazioni consultare il sito cmptrail-imperia.it, la pagina Facebook CMP Trail Imperia e Instagram cmptrailimperia.