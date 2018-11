Bordighera. Un originale furgoncino con il logo della “Nasa” (National Aeronautics and Space Administration) sulla fiancata è stato fotografato in piazza De Amicis davanti a Palazzo Garnier.

Non si sa nulla sul misterioso mezzo avvistato stamani: se sia originale o meno. Sono sbarcati a Bordighera scienziati alla ricerca di forme di vita aliene? O è una delle roulotte della ditta americana Airstream dalla caratteristica forma arrotondata con scocca in alluminio che tanto hanno fatto sognare i viaggiatori, sia spaziali che terrestri? Certo è che l’inusuale apparizione sta facendo discutere in città.

[Foto di Claudia Roggero]