A Bordighera innalzato il livello d’allerta. Nella notte si passa all’arancione

Bordighera. Dalle 24 di oggi alle 6 di domani, sabato 24 novembre, sul territorio comunale di Bordighera l’allerta meteo sale da “verde” ad “arancione”. Lo ha deciso Mauro Bozzarelli, assessore alla Protezione Civile e vicesindaco. “E’ nei poteri del sindaco”, ha spiegato Bozzarelli, “Innalzare il livello di allerta sul territorio comunale di competenza in modo da avere a disposizione i mezzi della protezione civile e la polizia municipale in caso di necessità”.

Se l’Arpal ha emanato, per un l’interno ponente ligure, un codice “verde”, a Bordighera il livello di allerta sarà dunque “arancione”. La decisione è stata presa, tra le altre cose, in quanto per la vicina Costa Azzurra, Meteo France ha emanato un’allerta arancione per temporali e vista la poca distanza dal confine, il Comune di Bordighera ha voluto usare prudenza. “Se poi non dovesse succedere nulla, meglio così”, spiega il vicesindaco, “Preferiamo avere a disposizione uomini e mezzi per eventuali danni dovuti al maltempo”.

A motivare l’innalzamento dell’allerta, anche le previsioni poco rassicuranti del meteorologo Achille Pennellatore, punto di riferimento bordigotti e non solo.

Palazzo Garnier ha comunicato le sue decisioni ai vari enti, tra cui la Regione Liguria.