Bordighera. Non è ancora l’8 dicembre, giorno in cui, per tradizione si accendono le luci di Natale, ma a Bordighera si respira già un clima natalizio: sono state infatti accese oggi, con largo anticipo, le luminarie posizionate dal Comune.

Addobbati anche i dieci alberi di natale, illuminati da lucine a led, posizionati in diverse località sul territorio comunale. A mancare è soltanto il grande albero formato da migliaia di lucine che gli anni scorsi illuminava piazza Ruffini, davanti alla chiesa di Terrasanta.

“Quest’anno abbiamo voluto anticipare i tempi”, dichiara l’assessore Marco Laganà, “Perché la festa di Natale non è solo per i turisti che alloggiano a Bordighera pochi giorni, ma soprattutto per i cittadini che possono così respirare, più a lungo, l’atmosfera natalizia nella propria città”.