Bordighera, “Fabuland’Horror”: in scena lo spettacolo teatrale itinerante

Bordighera. Questa sera, nell’ambito della serata di Hallowen (rinviata per motivi meteo) organizzata dall’Associazione Culturale a “Pria Preziuza “, andrà in scena lo spettacolo teatrale itinerante,“ Fabuland’Horror “ realizzato dalla Compagnia Teatrale “Teatro 2.0”.

Passeggiando tra i vicoli del caratteristico borgo accompagnati da misteriosi personaggi, vi addentrerete in oscure e misteriose cantine e sotterranei dove troverete personaggi da brivido che vi racconteranno storie misteriose.

La manifestazione inizierà alle ore 18,00 con il truccabimbi, alle ore 19.00 la caccia al Tesoro e dalle ore 21.00 raduno in piazza del Popolo per formare i gruppi per il Teatro itinerante e assistere al Balletto della Professional Dance di Bordighera “WHITE MOON” a seguire divertimento e musica fino a mezzanotte.