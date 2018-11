Amaie Energia, salvati dalla tagliola del decreto dignità in 44: il Cda rinnova i contratti

Sanremo. Decreto dignità e rischio taglio posti di lavoro.

Il Cda di Amaie Energia, composto da Giuseppe Di Meco, Andrea Gorlero e Tiziana Ramoino, unitamente al direttore generale Giorgio Prato, ha deliberato il rinnovo dei contratti a tempo determinato fino al 30 giugno 2019 per 44 lavoratori il cui contratto era in scadenza, di cui 41 somministrati e 3 a tempo determinato, utilizzando tutti gli spazi normativi delle leggi che disciplinano la materia del lavoro e degli appalti pubblici.

In tal modo verrà garantita la piena efficacia di tutte le attività svolte da Amaie Energia, il pieno svolgimento del servizio, l’economicità delle spese generali, ricorrendo a personale già formato che ha ben operato all’interno dell’azienda.

“Ringraziamo i lavoratori per la pazienza e i sindacati per la collaborazione delle ultime settimane”, ha commentato il Consiglio di Amministrazione Amaie Energia.

Soddisfazione è stata espressa anche dal Sindaco Biancheri: “Ringrazio il cda per aver trovato le soluzioni necessarie. Sono molto soddisfatto per i lavoratori il cui contratto è stato prorogato e per la garanzia di una piena operatività di tutti servizi”.