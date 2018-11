IV novembre, i giovani dell’Imperiese sanno cosa si festeggia?

Imperia. Oggi, 4 novembre, si celebra la giornata dell’Unità d’Italia Nazionale e delle Forze Armate, istituita nel 1919 per commemorare la vittoria italiana nella prima guerra mondiale.

Questo giorno è stato scelto in quanto in tale data, nel 1918, entrò in vigore l’armistizio di villa Giusti e siglò la propria resa l’Impero austro-ungarico.

R24Young ha messo alla prova le nuove generazioni dell’Imperiese, per vedere quanto ne sanno su questa importante data.

“Si celebra per caso la fine della festa dei morti?“, si interroga perplesso un ragazzo, “C’entra per caso con le celebrazioni dei defunti?“, fa seguito l’amico. “Detto sinceramente non ne ho idea“, afferma una ragazza spalleggiata dalle amiche. “Penso si tratti della festa dell’Unità Nazionale. Non conosco la data precisa, ma ora che mi viene posta la domanda la prendo come un suggerimento“, scherza un ragazzo.

Alcuni ragazzi sono dunque a conoscenza di ciò che simboleggia questa data, ma molti altri brancolano nel buio, probabilmente perché non si tratta più di un giorno di vacanza dalla scuola come era in passato e dunque faticano a ricordare questa importante ricorrenza.