Ventimiglia. Il 27 e il 28 ottobre gli atleti della famiglia Tsukuri sono stati impegnati in due importanti manifestazioni, il Veteran Master De France sabato 27 a Marsiglia con la rappresentativa Master Csen Nord Italia e il Memorial Mario Todde a Imperia, gara dedicata dai pre agonisti agli esordienti.

Al Master De France la rappresentativa Csen nord ha schierato Simone Catassi kg -81 m3 oro, Morsia Mauro kg-90 oro m4, Cavalera Luca kg-81 m4 argento, Mojoli Fabrizio -100 m5 oro, Cavalera Fabrizio kg +100 m3oro, Niko Ivanov kg -100 m1 argento, Claudio Lorenzi kg 73 M4 argento, Stefano Pregnolato kg 60 m1 oro, Roberto Alessandro -90 m4 argento.

In tutte le categorie gli atleti hanno potuto confrontarsi con judoka di tutto rispetto provenienti da Francia, Belgio, Tunisia, Ukraina, Romania, Spagna, una gara ricca di emozioni e di un alto livello judoistico dove i ragazzi si sono ben distinti portando a casa un ricco medagliere.

Così concluso il sabato ripartono la domenica con 33 giovani pronti a confrontarsi al meglio. Stesso risultato dei più grandi portando al top la famiglia tsukuri, andiamo al medagliere oro per Conoscenti S., Grillo M., Pederzani A., Cappelleri V., Marchetta S., Grillo G., Dragulin W., Cappelleri L., Marchetta P., Dami G., Gagliano G., Catassi G., argento per Bruno V., Di Giorno M., Mercrio T., Catassi F., Morsia A., Masala D., Rosa Di R., Rosa Di G., Tanasie E., Mancarella F., bronzo per Bracali B., Lorenzi L., Franzè M., Cappelleri D., Loiacono L., Bosio S., Pileio M., Loiacono A., Uras A., queste medaglie portano la squadra tsukuri ad ottenere uno splendido terzo posto come classifica per società.

“Ogni anno otteniamo conferme che lavorando in trasparenza con obbiettivi comuni si riesce a fare qualsiasi cosa ,ci impegniamo a fare più stage possibili, siamo sempre in contatto con le famiglie per essere un sano supporto per la crescita, uniamo passione e studio per ottenere sempre buoni risultati. Quest’anno siamo partiti anche con dei corsi di judo self defence, disciplina ideata dal maestro Marco Andolfi noto criminologo e esperto di arti marziali ,i corsi divisi per 2 categorie Donne e forze armate sono basati sulle tecniche di judo in particolare leve e proiezioni utilizzando i principi del judo ovvero la via della cedevolezza e lo squilibrio, il corso e tenuto in forma gratuita pagando solo il tesseramento e l’assicurazione ha portato parecchie persone a conoscere un mondo sino a quel momento sconosciuto” – afferma il Tsukuri Judo Ventimiglia – “Questo è Tsukuri Judo Ventimiglia una società fatta da persone umili che cercano di fare qualcosa a livello sociale per essere di aiuto alla nostra città fin troppo maltrattata dai mas media” .