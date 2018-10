Weekend inteso per il Team Schiavetti San Camillo Imperia

Imperia. Weekend inteso per il sodalizio rossoblù del presidente Giovanni Martini. Iniziano ufficialmente anche gli altri camopionati, dopo l’esordio vitttorioso delle senior in trasferta a Monaco la settimana scorsa nel campionato dipartimentale.

“Anche in questa stagione alcune delle nostre squadre – riferisce lo stesso presidente del Team Schiavetti San Camillo Imperia – I primi a scendere in campo saranno alle 16 di sabato pomeriggio gli under 15 maschili contro l’OGC Nizza, avversari molto temibili”.

A seguire alle 18 saranno le senior ad ospitare la prima squadra dell’H.C. Beausoleil nella seconda giornata valida per il Campionato Francese Dipartimentale, partita molto attesa in quanto si tratta del debutto stagionale casalingo di questa squadra.

La serata sarà conclusa alle ore 20.00 con l’ultima gara in programma quella dell’under 19 maschile impegnata contro il Palazzolo (Brescia) . Anche quest’anno questo campionato annovera fra le sue file delle società che hanno delle prime squadre che militano in A1 o in A2 come il Leno, Molteno e Cassano.

Domenica mattina è in programma la prima gara ufficiale della squadra Senior maschile contro il Villefrance. “Anche quest’anno la nostra squadra Senior maschile – conclude il presidente – partecipa al campionato francese con la speranza che in un prossimo futuro in Italia ci siano delle condizioni a noi più favorevoli”. L’incontro avrà inizio alle 11.