Violenza sessuale a Sanremo, il sindaco Biancheri: “Sconcerto e rabbia”

Sanremo. “Sconcerto e rabbia”, queste le parole del sindaco Alberto Biancheri all’indomani della violenza sessuale denunciata da una ragazza britannica.

“Ieri ho chiamato il Questore chiedendogli che si impieghi ogni uomo disponibile e si faccia tutto il possibile per trovare l’autore del gesto. Auspico che si riesca ad assicurarlo alla giustizia in tempi brevi. Ho anche chiesto al Questore un contatto con la ragazza per esprimerle la nostra vicinanza e per poterle offrire tutto l’aiuto di cui può avere bisogno in questo momento - ha dichiarato il Sindaco, che aggiunge – . C’è forte disappunto quando si parla di sicurezza, perché nell’ambito dei poteri limitati di un Comune stiamo facendo tutto quanto è possibile ma servirebbero maggiori strumenti e risorse sui territori.

In questi anni abbiamo investito in nuove assunzioni nella Polizia municipale, abbiamo realizzato uno dei sistemi di videosorveglianza riconosciuto tra i più performanti della regione ma i nostri sforzi non bastano, servono altre risposte da parte dello Stato.

Le Forze dell’Ordine fanno ogni giorno un grande lavoro sul territorio e con le forze a loro disposizione stanno portando avanti piani di controllo i più capillari possibili ma necessitano di maggiori risorse umane. Dopo anni che, insieme al Presidente del Consiglio comunale, chiediamo un rafforzamento degli organici delle Forze dell’Ordine, finalmente a febbraio c’è stato assicurato l’arrivo in provincia di 15 nuove unità di rinforzo.

Ma chiediamo garanzie che di questi nuovi arrivi la gran parte venga dislocata permanentemente su Sanremo, città più popolosa e principale centro commerciale del ponente ligure”.