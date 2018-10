Violenza sessuale a Sanremo, i ringraziamenti della Lega alle forze dell’ordine

Sanremo. La Lega Sanremese coglie l’occasione per ringraziare le forze dell’ordine per l’arresto dello stupratore della giovane britannica, la cui violenza sessuale è avvenuta lunedì all’alba sulla pista ciclabile:

“Il livello di eccellenza delle nostre forze dell’ordine è altissimo – spiegano i responsabili del Carroccio – e grazie al loro fiuto investigativo e professionalità, si è chiusa una brutta pagina di cronaca per la nostra città. Ma in città c’è un allarme sicurezza, non è possibile che in alcune zone di Sanremo viga il coprifuoco: ieri sera gruppi di extracomunitari, gentile omaggio delle politiche del Pd e del centro sinistra di cui questa amministrazione è molto legata, si sono affrontati con pietre e bastoni nel centro storico di Sanremo.

Questa è l’integrazione del Pd amico di Biancheri, fatta di risse, guerriglia tra bande di stranieri, microcriminalità e degrado: siamo stanchi, Sanremo merita di più, fuori dalla città questi delinquenti!”.