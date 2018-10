Vincenzo Stragapede non è più il responsabile del settore giovanile della Sanremese: la lettera d’addio

Sanremo. Vincenzo Stragapede è stato sollevato dall’incarico di responsabile del settore giovanile della Sanremese. Ecco la lettera che ha scritto per ringraziare e salutare tutti coloro che hanno collaborato con lui:

“Cari amici,

ci tengo a scrivere questa lettera con l’intento di salutare e ringraziare tutti coloro che hanno collaborato e hanno condiviso questi pochi, ma intensi mesi, da responsabile del settore giovanile dell’Unione Sanremo. Come annunciato dalla società nella giornata di ieri, sono stato sollevato dall’incarico contro la mia volontà, la quale è sempre stata non solo quella di terminare la stagione ma anche di lavorare verso una continuità pluriennale.

In primo luogo sono grato a chi ha intravisto in me le caratteristiche del Responsabile dell’intero settore giovanile, in seconda battuta ringrazio tutti coloro che con me hanno collaborato in maniera costruttiva e seria, dal mio canto ho cercato di mettermi a disposizione della società e soprattutto dei ragazzi, con l’unico obiettivo di fare un passo in avanti, seppur in punta di piedi e con l’educazione che mi contrattistingue.

Abbiamo centrato in poco tempo diversi obiettivi importanti, sono aumentati i numeri di tesserati rispetto all’anno passato: già ora contiamo un paio di decine di ragazzi in più rispetto alla chiusura della stagione trascorsa, tutti gli allenatori sono formati e con il patentino, 4 squadre si sono classificate per i campionati regionali, abbiamo mantenuto il Torneo Carlin’s Boys attivo ed in crescita, abbiamo proposto una serie di incontri mirati all’educazione alimentare e alla psicologia sportiva, insomma seppur il tempo non è stato molto di cose ne abbiamo fatte parecchie e su questo, non c’è molto da discutere parlano i fatti.

Rispetto la decisione della società, pur non condividendola né nelle tempistiche tantomeno nelle modalità, tuttavia resto un grande tifoso dei colori biancoazzurri ed auguro a Fabio Coccoluto ed Aleandro Dal Monte, miei sostituti, una stagione ricca di soddisfazioni per loro e per tutti i ragazzi del settore giovanile dell’Unione Sanremo.

Saluti Sportivi”.