Sanremo. Rose gialle, targa Zonta club Sanremo e magliette con il simbolo “Zonta Says No To Violence Against Women” consegnate ai partecipanti di una gara di Coastal Rowing alla Canottieri Sanremo

“Via le mani” , un successo il primo service di opinione nel biennio del Centenario della fondazione, nata a Buffalo, negli Stati Uniti, nel 1919.

L’evento aveva come obiettivo la sensibilizzazione sia a livello nazionale che internazionale alla protezione dei diritti umani e civili delle donne e delle bambine, per l’eliminazione di ogni genere di violenze e coercizione subite dal genere femminile.

“Abbiamo premiato tre equipaggi, uno maschile, uno femminile e uno misto – spiega la presidente Cinzia Papetti – consegnando una Targa al team misto più giovane e una t- shirt con la scritta Zonta Says No To Violence Against Women, agli altri due”. A tutte le donne, dai 16 ai 70 anni, che hanno gareggiato, le socie zontiane hanno

consegnato una rosa gialla, simbolo del club. Una festa nella festa per una manifestazione che ha visto la partecipazione di atleti provenienti dal Principato di Monaco, dalla Francia, Spagna, Olanda, Germania, dalla lontanissima Argentina e naturalmente da varie regioni italiane.

“Un ringraziamento particolare – conclude la Papetti – al presidente della Canottieri Sergio Tommasini che ha sposato con grande entusiasmo l’idea, che fa seguito ad analoghe iniziative sociali del club matuziano quali la campagna contro il bullismo”.