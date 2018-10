Ventimiglia, si schiaccia la mano cambiando una gomma: ferito 29enne

Ventimiglia. Un uomo di 29 anni, D.B., residente a Ventimiglia, è rimasto ferito ad una mano intorno a mezzogiorno mentre cambiava la gomma della sua auto nei pressi del cantiere del costruendo porto a Marina San Giuseppe.

Per motivi ancora da chiarire, la mano del 29enne è rimasta schiacciata tra il cric e la vettura. Il giovane si è messo ad urlare per il dolore ed è stato soccorso da due uomini che hanno sollevato l’auto per liberare la mano e allertato il 112. Sul posto è accorso un equipaggio della Croce Verde Intemelia che ha trasportato il ferito in codice giallo di media gravità al pronto soccorso dell’ospedale Borea di Imperia.