Ventimiglia, scende dall’auto brandendo un bastone e minaccia automobilista: fermato dalla polizia locale

Ventimiglia. Un uomo armato di bastone stava minacciando un automobilista in via Repubblica ma è stato visto e fermato dagli agenti della polizia locale di Ventimiglia, che lo hanno poi denunciato per minaccia aggravata. E’ successo oggi pomeriggio e sembra che alla base della lite tra i due, entrambi italiani ma residenti in Francia e a Monaco, ci sia il traffico della città di confine.

Per punire lo sconosciuto automobilista, a suo dire colpevole di aver compiuto una manovra sbagliata, l’aggressore è sceso dalla propria vettura brandendo un bastone. Gli agenti sono intervenuti in tempo, impedendo così che la situazione degenerasse.

Il bastone è stato sequestrato e l’uomo denunciato all’autorita giudiziaria.