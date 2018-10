Ventimiglia, rinviata l’escursione didattica “Via Iulia Augusta verso Alba Docilia”

Ventimiglia. L’escursione didattica “Via Iulia Augusta verso Alba Docilia”, prevista per sabato 27 ottobre, a causa delle pessime previsioni meteo è stata rinviata a data da definirsi.

Prossimo appuntamento con le escursioni Via Iulia Augusta per sabato 3 novembre alla scoperta di Imperia. Per maggiori informazioni contattare il Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi”, in via Verdi 41, chiamando lo 0184/351181 o scrivendo a museoventimiglia@gmail.com/www.marventimiglia.it