Ventimiglia, prendono il via i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale

Ventimiglia. Domani, martedì 9 ottobre, inizierà il rifacimento della segnaletica orizzontale: si partirà dalla località Bevera, poi si tratterà Roverino e poi si procederà sul resto del territorio, per migliorare il decoro e rendere più ordinate e sicure le strade cittadine.

Inoltre sempre domani inizierà, in un’altra area, un intervento sugli asfalti: ANAS ha comunicato che procederà con l’asfaltatura del tratto di strada che inizia dall’incrocio per le Gallardi e termina alla fine della galleria Poggio (che porta in direzione Francia). I lavori termineranno entro tre giorni per permettere la regolarizzazione del traffico per la giornata del venerdì.

La strada alternativa per giungere in Francia, corso Trossarelli, vedrà la presenza di movieri per agevolare il transito.