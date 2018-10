Ventimiglia. Sabato 13 ottobre Pasta Fresca Morena presenterà i Bottoni ripieni alla Begonia e Prescinseua del Tigullio, in occasione del Sanremo Wedding Experience & Showcase in Riviera.

Specialità tra fiori e formaggio realizzata con la Prescinseua, un formaggio tipico del Levante Ligure, che assieme alla Begonia darà un gusto molto raffinato a tutti i palati.

Ramon Bruno, titolare di Pasta Fresca Morena, invita tutti a provare questo nuovo prodotto, che in via del tutto eccezionale e per l’occasione, si potrà acquistare solo sabato nei punti vendita di Ventimiglia, fino ad esaurimento scorte.

La nota azienda per questo 50 esimo anno di attività si sta prodigando sempre più nelle novità gastronomiche pur mantenendo la tradizione e l’alta qualità con presenze e iniziative sia territoriali che oltre confine