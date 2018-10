Ventimiglia, “Non sei nessuno per chiedermi il biglietto”: passeggero insulta conducente Rt

Ventimiglia. Hanno aggredito verbalmente un autista della Riviera Trasporti “colpevole” di aver chiesto loro il biglietto per poter viaggiare sull’autobus di linea: protagonisti due stranieri, saliti a Vallecrosia e scesi alle prime fermate di Ventimiglia. E’ successo nei giorni scorsi, ma l’episodio increscioso, testimoniato da video inviatoci da un nostro lettore che ha filmato parte della scena con uno smartphone, è solo uno degli innumerevoli che accadono quotidianamente sulla linea Sanremo-Ventimiglia.

Tutto è iniziato quando l’autista ha chiesto ad uno straniero di mostrare il biglietto, così come in precedenza aveva fatto con altri passeggeri italiani e non. L’uomo, per tutta risposta, ha dapprima finto di non aver sentito, poi, richiamato dall’autista, ha iniziato ad inveirgli contro, sostenendo che l’autista non avesse alcun diritto di chiedergli il biglietto. A quel punto anche una passeggera ha provato ad intromettersi tra i due, ma l’uomo si è scagliato anche contro di lei. A dargli manforte, anche un secondo passeggero sempre straniero, che ha insultato la donna e l’autista. Una scena avvenuta sotto gli occhi di tutti, al termine della quale, l’autista ha allertato il 112.