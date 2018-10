Ventimiglia. E’ morto, stroncato da un infarto a 57 anni, Claudio Olivieri, titolare dell’Hotel Posta di via Sottoconvento e personaggio molto conosciuto e stimato in città, essendo stato molto attivo nel mondo dell’associazionismo oltre ad essere una persona sempre disponibile e gentile con tutti.

Vice presidente del sestiere Marina, iscritto anche all’associazione Agosto Medievale: per anni è stato impegnato nella Federazione dei Giochi Storici.

“Una notizia che mi rattrista molto”, commenta l’ex sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino, suo amico, “Claudio era molto impegnato nel sociale, una perdita grave, sono vicino alla famiglia”.

Stando a quanto si apprende, Claudio si sarebbe sentito male intorno alle 9,3, mentre si trovava sulla scrivania davanti al computer di casa. A trovarlo, ormai privo di conoscenza, è stata la moglie. Nonostante i ripetuti tentativi di rianimarlo, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.