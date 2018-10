Ventimiglia, l’assessore Nesci a Nizza per il convegno di Alde Party

Ventimiglia. Il Coordinamento francese dei Membri Individuali del partito europeo ALDE Party (Alleanza dei Liberaldemocratici per l’Europa) organizza un convegno a Nizza presso l’Hotel Park INN by Radisson il 27 ottobre su tre tematiche fondamentali per i cittadini europei: Brexit, Sicurezza e Difesa, Immigrazione.

Saranno presenti il coordinatore nazionale di Più Europa Benedetto Della Vedova, il generale Vincenzo Camporini, l’assessore al comune di Ventimiglia Vera Nesci, il presidente del Think thank I-Com Istituto per la competitività Stefano Da Empoli, il consigliere regionale della Lombardia Michele Usuelli.

Relatori provenienti da Germania, Belgio, Grecia, Italia, Francia e Regno Unito, rappresentanti delle istituzioni europee ed esperti internazionali animeranno il dibattito del convengo organizzato dal Coordinamento ALDE-Membri Individuali/ Francia. Il gruppo politico ALDE è rappresentato da 8 Primi Ministri al Consiglio europeo, 5 Commissari alla Commissione Europea e 71 parlamentari al Parlamento europeo.

L’Alde Party è il solo partito pan-europeo a consentire le adesioni individuali dei cittadini, i Membri Individuali. In Italia, il coordinamento dei Membri Individuali è affidato a cinque coordinatori, uno per ciascuna macro-regione (Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Sud, Isole).

Il programma: FRENCH ANNUAL COLLOQUIUM ALDE Party I