Ventimiglia, l’assessore Balocco replica a Gastaldi e Di Muro: “I lavori sono già stati conclusi, altro che via libera agli investimenti”

Ventimiglia. “Capisco l’entusiasmo dei deputati leghisti Gastaldi e Di Muro, ma faccio sommessamente notare che il finanziamento di 8,8 milioni sulla Cuneo-Ventimiglia, inseriti nel Contratto di Programma di RFI, recentemente licenziato dalla IX commissione della Camera, non solo non sono una conquista dei giovani onorevoli e di questo governo, ma sono risorse già stanziate nel 2014 (decreto Sblocca Italia), parte di competenza RFI dei 29 milioni destinati al potenziamento e alla messa in sicurezza della linea e già spese da RFI sulla base della convenzione sottoscritta con Regione Piemonte. Gli interventi a cui si riferiscono sono già stati conclusi e, proprio nella riunione che si è svolta ieri a Vernante del comitato tecnico tra Regione, RFI e SNCF, la stessa SNCF ha annunciato che il collaudo del sistema SCMT e la sua entrata in esercizio sono previsti per il 30 aprile 2019.

Un plauso comunque per la capacità di questo governo a fare propaganda e ad attribuirsi meriti che non ha con roboanti comunicati stampa. Però forse sarebbe opportuno sapere di cosa si parla, anche per evitare sonore figuracce”.

Così l’assessore ai trasporti della Regione Piemonte Francesco Balocco commenta il comunicato stampa dei deputati leghisti Gastaldi e Di Muro.

Il forte ritardo con cui si è provveduto ad approvare il Cdp 2017-2021 (e quello con il quale si varerà il successivo aggiornamento), ha fatto si che si approvi un documento che contiene finanziamenti relativi ad opere già realizzate o in fase di realizzazione, oltre alla programmazione di nuove opere.