Ventimiglia, la giunta comunale difende la portavoce di Ioculano: “L’aumento è per il lavoro straordinario”

Ventimiglia. La giunta comunale difende la portavoce del sindaco Enrico Ioculano, Silvia Sgarabottolo, precisando che l’aumento in busta paga non è di 1000 euro ma solo di cinquecento, in quanto non lo stipendio base era già stato aumentato in passato di 500 euro. Di seguito le precisazioni giunte dal palazzo comunale:

“La determina di cui all’oggetto, n. 1000 del 28/09/2018, prevede infatti “che il trattamento accessorio (a favore della dott.ssa Sgarabottolo Silvia) sia sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario (sabati, domeniche e giorni festivi, reperibilità h24), per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale, già riconosciuto nella misura di € 500,00″, sia “adeguato nella misura di € 1.000,00 mensili”: è chiaro che ciò significhi che l’aumento in oggi previsto sia pari ad € 500,00 (lordi) e non ad € 1.000,00 come erroneamente indicato nell’articolo.

Tale adeguamento del trattamento accessorio è motivato dall’implementazione dell’ufficio Staff del Sindaco (non più formato ormai dal 2017 da due persone ma ricadente solo su una persona, contrariamente peraltro a quanto accadeva in passato con altre amministrazioni che avevano assunto più dipendenti nel suddetto ufficio), e dall’attivazione del nuovo servizio denominato “L’ufficio del cittadino”, che sarà sotto la supervisione della dott.ssa Sgarabottolo Silvia.

In merito alla durata del contratto, fissata per il 30/09/2019, si tratta di un mero errore materiale, (la determina sarà infatti corretta in tal senso): come deliberato dalla Giunta, con delibera 28/09/2018, la proroga è prevista per il periodo dal 1/10/2018 al 30/06/2019 e comunque fino alla scadenza del mandato del Sindaco.

Inoltre, contrariamente a quanto divulgato negli ultimi giorni, la scelta di istituire all’interno del nostro comune l’attuale Ufficio Staff Sindaco è stata una scelta voluta e condivisa da tutti i componenti della giunta comunale nel mese di agosto 2015, e la dott.ssa Sgarabottolo nel corso di questi anni, ha sempre curato la comunicazione di tutti gli assessorati.

Si coglie l’occasione per significare il nostro sentimento di biasimo nei confronti di chi intende screditare la competenza e l’operato di una professionista, alla quale rinnoviamo la nostra stima e la ringraziamo per la serietà e la dedizione con la quale svolge la sua mansione”.