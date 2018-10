Ventimiglia, la consigliera comunale Malivindi presenta l’iniziativa “Alberi per il futuro”

Ventimiglia. La consigliera comunale Silvia Malivindi presenta l’iniziativa del Movimento 5 stelle per rinverdire la città:

“Ventimiglia ha un grande bisogno di verde e di alberi, ora come non mai. Per tale motivo quest’anno anche il M5S di Ventimiglia aderisce all’iniziativa “Alberi per il futuro” (https://www.movimento5stelle.it/alberiperilfuturo/index.html), da un progetto nato nel 2015 tra Reggio Emilia e Milano ed entrato subito nel cuore di Gianroberto Casaleggio, che, nel dicembre di quell’anno, partecipò alla messa a dimora di 577 alberi nel capoluogo lombardo. Da allora grazie a questo progetto sono stati piantati 27000 alberi in oltre 72 comuni.

L’appuntamento è per domenica 18 novembre (ma anche qualche giorno prima, per preparare il terreno) in occasione della vicina festa dell’albero.

Gli uffici comunali hanno indicato le aree e le specie da piantare, verranno messi degli ulivi nell’area cani di Lungomare Varaldo, degli aranci amari (uno in via Sottoconvento e un altro per sostituire una pianta seccata in via Gramsci), un pitosforo al Parco del Corsaro Nero sempre nel Lungomare Varaldo. La lista non è esaustiva e con l’aiuto di vivai e volontari potrebbe crescere.

Alcuni vivai hanno infatti già dato la loro disponibilità a offrire degli alberi, il nostro auspicio è che se ne riescano a piantare il più possibile e che vi sia una grande partecipazione da parte della cittadinanza e di volontari che hanno a cuore la tutela e il recupero del patrimonio arboreo di Ventimiglia.

Per partecipare all’iniziativa, scrivere a alberiperilfuturo@gmail.com“.