Ventimiglia. Grande successo per la conferenza proposta al dopolavoro ferroviario di Ventimiglia nel pomeriggio di mercoledì 10 ottobre, nel quadro delle iniziative “Corsi e percorsi Coop” sulla permanenza, in missione diplomatica, del celebre Nicolò Macchiavelli (1469-1527) a Ventimiglia e dintorni nel 1511. La ricerca condotta ed esposta da Dario Canavese (e corredata da opportune immagini) ha suscitato spunti di riflessione e domande del numeroso pubblico presente.

Il prossimo appuntamento con le iniziative Coop nella sede del Dopolavoro FS di Ventimiglia è previsto per le 16,30 di mercoledì 24 ottobre in collaborazione con la LILT (Lega italiana per la lotta ai tumori); nell’occasione la dott.ssa Pierangela Tornatore (biologa nutrizionista) relazionerà su “quello che gli esami ci dicono”. Ingresso libero.

(foto E.Raneri)