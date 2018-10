Ventimiglia, interrotta l’erogazione dell’acqua per lavori in alcune zone della città

Ventimiglia. L’Aiga Spa, gestore del servizio idrico del comune ventimigliese, segnala l’interruzione dell’erogazione dell’acqua per lavori in alcune zone della città:

“Si comunica che, a causa di lavori della Orfeo (compagnia acqua francese) si avrà chiusura della fornitura acqua nelle seguenti zone, in base alle date indicate.

Lunedì 29 ottobre dalle 8 a fine lavori per: zona Carletti, zona Latte. Martedì 30 ottobre dalle 8 a fine lavori per: Sealza, Grimaldi Superiore, Grimaldi Inferiore, Mortola Superiore, Mortola Inferiore, via Libero Alborno, via delle Otto Case. Mercoledì 31 ottobre dalle 8 a fine lavori per: Seglia, località Palazzo, Sant’Antonio, San Lorenzo, via S. Anna, via Peidaigo.

Alla riapertura della fornitura si potranno avere fenomeni di torbidità temporanea”.