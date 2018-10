Ventimiglia, insultano agenti Pol locale su Facebook: due cittadini nei guai

Ventimiglia. La Polizia Locale ha denunciato due uomini di circa cinquant’anni, uno residente a Ventimiglia, l’altro fuori regione (ma nato a Ventimiglia), per il reato di diffamazione aggravata per gli insulti ricevuti su una bacheca Facebook alla fine del mese di settembre. Non è escluso gli accertamenti, ancora in corso, possano far salire il numero degli indagati. Gli agenti stanno infatti setacciando il social network alla ricerca di frasi lesive e diffamatorie nei loro confronti.

Gli atti sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica di Imperia.