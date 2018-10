Ventimiglia. Un uomo di 65 anni residente a Vallecrosia ha perso la vita nel tardo pomeriggio in un incidente occorso a Ventimiglia in corso Genova. Stando a quanto ricostruito fino ad ora dagli agenti della polizia locale, l’uomo viaggiava in sella alla sua Vespa in direzione Sanremo quando, forse durante una manovra di sorpasso, ha urtato una vettura.

L’impatto lo ha sbilanciato e fatto cadere a terra. In quel frangente stava transitando un’auto, che viaggiava nella direzione opposta e che ha investito il 65enne, deceduto poco dopo, nonostante i tentativi di rianimarlo da parte del personale sanitario della Croce Rossa.

Vespa e auto sono state sequestrate dalla polizia locale e messe a disposizione dell’autorità giudiziaria.