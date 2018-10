Ventimiglia, il nuovo Spazio 06 si arricchisce di un “Baby Pit Stop”

A Ventimiglia il nuovo moderno Spazio 06 dedicato a bimbi e genitori è un ambiente protetto, dove le mamme si sentono a proprio agio ad allattare il loro bambino e provvedere al cambio del pannolino. È così che si è deciso di aderire all’iniziativa Unicef “Baby Pit Stop” (BPS), che prende il nome dalla nota operazione del “cambio gomme + pieno di benzina” che viene effettuata in tempi rapidissimi durante le gare automobilistiche di Formula Uno. Nei BPS il cambio riguarda il pannolino, e il “pieno” è di sano latte materno, ricco di nutrienti e di anticorpi.

Oggi pomeriggio, giovedì 4 ottobre, alle 15.30, l’appuntamento è in via al Capo proprio per lanciare questa iniziativa insieme all’amministrazione comunale, Asl e Unicef. L’allattamento al seno non ha orari fissi, né un numero definito di poppate nell’arco della giornata. Esistono molteplici modi di allattare ed è difficile per le mamme prevedere dove e quando il bambino chiederà di nutrirsi.

Ricordiamo che lo Spazio 06 è un luogo-servizio gratuito che accoglie su prenotazione attività laboratoriali, eventi e iniziative; è aperto a bambini di età tra zero e sei anni e ai loro genitori. Le attività si svolgono in rete con i servizi del territorio, mattina e pomeriggio in settimana e la prima domenica di ogni mese. Le attività di laboratorio, condotte da esperti, riguardano laboratori espressivi come “ tante lingue per comunicare”, “ nati per la musica”, ”danze dei popoli”, “ortincasa”, “laboratorio dei mestieri”, “tempo del baratto”.